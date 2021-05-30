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22:18 30.05.2021

Глава МИД Беларуси: Решение о посадке самолёта Ryanair в Минске экипаж принял самостоятельно

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Экипаж самолёта Ryanair принял решение о посадке в Минске самостоятельно, до того, как в воздух был поднят самолёт белорусских ВВС, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

"Сначала появилось сообщение о минировании, дальше диспетчеры предупредили самолет, и экипаж самолета, как было сказано, 14 минут принимал решение, лететь - не лететь, проводил переговоры и с руководством Ryanair и аэропортом Вильнюса", - сказал Макей в интервью газете "Коммерсант".

"Причем к тому моменту, как говорят наши военные, никакого истребителя в воздухе не было. Если бы экипаж принял решение о посадке в Вильнюсе, он мог бы спокойно пересечь границу и приземлиться в Вильнюсе", - добавил он.

По словам главы МИД Беларуси, экипаж принял иное решение "и после этого был поднят в воздух для сопровождения истребитель".

Макей подчеркнул, что необходимо проводить расследование объективно "и положить материалы переговоров экипажа с аэропортом Вильнюса, с владельцами авиакомпании - все материалы".

"В том числе материалы, связанные с работой дежурных сил ПВО, Литвы и других стран, если это есть", - сказал он.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского лайнера в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту самолета находился бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти после приземления.

Теги: #самолет #экипаж #беларусь #мид
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