Израиль и Египет обсуждают восстановление Газы

Глава МИД Израиля Габи Ашкенази в воскресенье прибыл с визитом в Египет, чтобы обсудить темы, связанные с Сектором Газа, сообщают израильские СМИ.

Это - первая поездка главы внешнеполитического ведомства Израиля в Египет с 2008 года, отмечается в сообщениях.

Газета The Times of Israel пишет, что Ашкенази во время переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри, как ожидается, поднимет тему восстановления гражданской инфраструктуры в Секторе Газа, сильно пострадавшей во время недавней израильской военной операции.

Также министр обсудит вопрос укрепления режима прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в Секторе Газа. Кроме того, речь, как ожидается, пойдет о возможном обмене пленных палестинских боевиков на удерживаемых в Секторе Газа израильтян.

Одновременно с этим визитом проводится и поездка руководителя египетской разведки Аббаса Камеля в Тель-Авив, где он встретится с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Также Камель проведет переговоры с палестинским руководством на Западном берегу Иордана.