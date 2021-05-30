Кличко поздравил киевлян с Днем города

Лидер политической партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей столицы с Днем города.

В поздравительном ролике, который опубликовал на своей странице глава исполкома партии Артур Палатный, столичный мэр показал старые фотографии любимых мест киевлян - Крещатика, велотрека, стадиона "Олимпийский", Днепровской набережной, Бессарабской площади.

"Киев меняется. Но кое-что не меняется никогда - это наша любовь к Киеву. С днем рождения, любимый город", - подчеркнул Кличко.