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13:30 30.05.2021

Кличко поздравил киевлян с Днем города

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Кличко поздравил киевлян с Днем города

Лидер политической партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей столицы с Днем города.

В поздравительном ролике, который опубликовал на своей странице глава исполкома партии Артур Палатный, столичный мэр показал старые фотографии любимых мест киевлян - Крещатика, велотрека, стадиона "Олимпийский", Днепровской набережной, Бессарабской площади.

"Киев меняется. Но кое-что не меняется никогда - это наша любовь к Киеву. С днем рождения, любимый город", - подчеркнул Кличко.

Теги: #киев #кличко #поздравление
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