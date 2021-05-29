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00:02 29.05.2021

СНБО рассмотрит вопрос о введении персональных санкций против граждан Беларуси, принимавших участие в фальсификациях и репрессиях, только после представления от премьер-министра – Данилов

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СНБО рассмотрит вопрос о введении персональных санкций против граждан Беларуси, принимавших участие в фальсификациях и репрессиях, только после представления от премьер-министра – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ведомство рассмотрит вопрос о введении персональных санкций против граждан Беларуси, принимавших участие в фальсификациях и репрессиях в Беларуси, только после соответствующего представления от премьер-министра Украины.

"У нас (в СНБО – ИФ) есть определенные процедуры. При всем уважении к заместителю министра иностранных дел Евгению Енину, документы должен подавать Кабинет министров. Вопрос о введении санкций должен быть сперва обсужден на заседании Кабмина. Кабмин должен принять соответствующее решение. Если будет такое представление от премьер-министра, то, естественно, мы будем такой вопрос рассматривать", - заявил Данилов в эфире телеканала "Украина" во время общения с журналистом в перерыве программы "Свобода слова" вечером в пятницу.

По его словам, "на этот момент таких документов в аппарате СНБО нет".

Как сообщалось, 28 мая замминистра иностранных дел Евгений Енин сообщил о подготовке санкционного пакет против граждан Беларуси, поддерживающих режим Александра Лукашенко и его передаче на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Надеемся, в ближайшее время этот пакет будет рассмотрен, и последствием соответствующих решений станет указ президента (о введении персональных санкций – ИФ)", - сказал Енин в эфире телеканал "Украина24" в пятницу.

Он уточнил, что санкции планируется вводить против тех граждан Беларуси, которые "принимали участие в фальсификациях выборов и репрессиях против своих соотечественников".

 

Теги: #снбо #санкции #беларусь
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