Соглашение об использовании словацкого воздушного пространства аэропортом "Ужгород" начнет действовать с 5 июня

Двустороннее соглашение об использовании словацкого воздушного пространства международным аэропортом "Ужгород" будет действовать с 5 июня, сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

"Есть еще некоторые технические мероприятия и процедуры, которые следует ввести, здесь просто нельзя найти короткий путь. Речь идет о безопасности и установленных механизмах воздушного транспорта, а не о политике. Мне сообщили, что весь процесс будет завершен в сентябре", - сказал Хегер в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".