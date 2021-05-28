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10:39 28.05.2021

Соглашение об использовании словацкого воздушного пространства аэропортом "Ужгород" начнет действовать с 5 июня

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Соглашение об использовании словацкого воздушного пространства аэропортом "Ужгород" начнет действовать с 5 июня

Двустороннее соглашение об использовании словацкого воздушного пространства международным аэропортом "Ужгород" будет действовать с 5 июня, сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

"Есть еще некоторые технические мероприятия и процедуры, которые следует ввести, здесь просто нельзя найти короткий путь. Речь идет о безопасности и установленных механизмах воздушного транспорта, а не о политике. Мне сообщили, что весь процесс будет завершен в сентябре", - сказал Хегер в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Теги: #словакия #ужгород #воздушное_пространство
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