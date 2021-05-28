Словакия твердо поддерживает Украину и ее европейские стремления - премьер-министр Хегер

Эксклюзивное интервью премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера агентству "Интерфакс-Украина"

Текст: Наталия Пушкарук

- Расскажите, пожалуйста, о ваших ожиданиях от визита в Украину и главных месседжах, которые Вы хотели бы передать украинской власти и обществу. Какие межправительственные соглашения планируется подписать во время вашего пребывания в Украине?

- Я рад посетить Киев, столицу нашего крупнейшего соседа. Позиция правительства Словакии четкая - определена в Манифесте словацкого правительства о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, поддержке реформ. Мы выступаем за углубление взаимного сотрудничества.

- Уже с несколькими странами-членами ЕС Украина подписала декларацию о поддержке в стремлении быть членом ЕС. Как Словакия относится к европейским устремлениям Украины, и планирует ли подписать такую декларацию, официально признать евроинтеграционные стремления Украины? Что вы думаете о вероятности вступления Украины в ЕС в ближайшем будущем?

- Словакия твердо поддерживает Украину и европейские стремления Украины. Это одно из моих главных сообщений сегодня в Киеве. И мы говорим об этом и в Брюсселе. Президентские офисы обеих стран работают над декларацией, которую вы упомянули. Европейские интеграционные стремления Украины уже неоднократно официально признавались. Сейчас важно использовать все положения Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

- Как Вы оцениваете прогресс Украины на пути в ЕС и НАТО? Насколько близко наша страна к членству в этих организациях? Какие реформы власти были успешными, а какие еще необходимо воплотить ради этого в ближайшей перспективе?

- Я сегодня здесь, чтобы поговорить с украинскими собеседниками о реформах. Действительно, трансформация и модернизация страны является необходимым условием для вступления в ЕС и НАТО. Процесс реформ в Украине продолжается, и Словакия считает, что он будет устойчивым и успешным. Кстати, изменения не касаются ЕС и НАТО, их нужно ввести, чтобы сами украинцы сделали Украину сильнее, устойчивее на благо всех украинцев.

- Недавно Россия стянула вооружения и своих военных к границе Украины. Несмотря на заявления об отводе, до сих пор большое количество российских войск, оборудование остается у нашей границы, так же существует угроза провокаций РФ. На какую помощь ЕС Украина может рассчитывать в случае наступления российских войск? Поддерживает ли Словакия введение секторальных санкций против России?

- Мне сообщили о событиях на российско-украинской границе, и Словакия осудила недавнее наращивание военного присутствия России. ЕС постоянно работает над поддержкой Украины. ЕС имеет широкий спектр инструментов, среди которых ограничительные меры.

- Словакия определилась относительно участия в "Крымской платформе"? Как вы относитесь к этой инициативе, и кто будет участвовать в ее инаугурационном саммите в августе от вашей страны?

- Да, Словакия примет участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы". Нас будет представлять президент Чапутова. Самый высокий уровень нашего представительства дает ответ на ваш вопрос.

- Как Вы оцениваете экономическое сотрудничество Украины и Словакии? С какими проблемами сталкиваются словацкие инвесторы в Украине? Каковы ожидания от Украины по защите прав, в частности, словацких инвесторов?

- Сотрудничество в экономике не соответствует потенциалу. Нужно больше работать. Существует потребность в надлежащей подготовке к Совместной комиссии по экономическому, промышленному и научному сотрудничеству и двустороннему бизнес-форуму, которые состоятся осенью 2021 года. Также будет существовать более широкое значение сотрудничества в энергетике, и мы должны опираться на это. Дружеская и прозрачная бизнес среда - основа для большего количества словацких (иностранных) инвестиций в Украину.

- По вашему мнению, что способно остановить завершение строительства "Северного потока 2"? Заинтересована ли Словакия в сохранении транзита газа через территорию Украины? Как сохранить определенный объем транзита газа через Украину в случае его завершения?

- Что касается проекта "Северный поток 2", то это решать не Словакии. Словакия всегда была надежной транзитной страной для российского газа на Запад через территорию Украины, и мы, безусловно, заинтересованы в сохранении этого транзита газа через Украину. Мы верим, что транзитный контракт между Россией и Украиной будет выполняться в дальнейшем.

- Все ли технические вопросы в рамках соглашения о функционировании аэропорта "Ужгород" согласованы и когда ждать восстановления его работы? На какой срок заключено соглашение?

- Это очень технический вопрос. Двустороннее соглашение об использовании словацкого воздушного пространства аэропортом "Ужгород" будет действовать с 5 июня. Есть еще некоторые технические мероприятия и процедуры, которые следует ввести, здесь просто нельзя найти короткий путь. Речь идет о безопасности и установленных механизмах воздушного транспорта, а не о политике. Мне сообщили, что весь процесс будет завершен в сентябре.

- Украинское правительство сообщило, что договаривается с соседними странами о разрешении на въезд для граждан наших стран на двустороннем уровне, до введения единого паспорта вакцинации в ЕС. Ведут ли такие переговоры Украина и Словакия?

- Мы очень положительно воспринимаем обновленную рекомендацию Комиссии (от 20 мая), которая облегчает въезд в ЕС при определенных условиях путешественникам из третьих стран. Мы считаем, что с прогрессом вакцинации и взаимным принятием сертификатов о вакцинации ситуация улучшится.

- Словакия продолжит принимать на лечение раненых бойцов из Украины, детей с Донбасса?

- С 2014 года Словакия предоставила Украине гуманитарную помощь и помощь в развитии на сумму около 9,5 млн евро. Значительная ее часть была связана с людьми, которые негативно пострадали от конфликта на Донбассе, включая организацию реабилитации раненых и детей. COVID19 осложнил ситуацию во всех сферах. После окончания пандемии мы можем еще раз взглянуть на этот вопрос.