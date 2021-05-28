ВАКС продолжил рассмотрение дела в отношении экс-главы и члена Счетной палаты Украины, обвиняемого в завладении квартирой стоимостью почти 1,4 млн грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продолжили рассмотрение дела в отношении бывшего председателя и члена Счетной палаты Украины, обвиняемого в завладении квартирой стоимостью почти 1,4 млн грн, сообщила пресс-служба специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.

"27 мая 2021 в Высшем антикоррупционном суде с участием прокуроров САП состоялось очередное судебное заседание по делу в отношении бывшего председателя и члена Счетной Палаты и его племянника, обвиняемых в завладении государственным имуществом, а именно квартирой стоимостью почти 1,4 гривень, что есть особенно большим размером, путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.2 ст.364 УК Украины", - говорится в сообщении на странице в фейсбуке утром в пятницу.

На заседании коллегия судей ВАКС продолжила исследования доказательств стороны обвинения, а именно доказательства противоправного отчуждения квартиры из государственной собственности в пользу племянника, который не имеет отношения к Счетной Палаты.

Следующее заседание - в 9:00 ч. 15 июля 2021.