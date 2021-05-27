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18:09 27.05.2021

Шести киевлянам присвоено звание "Почетный гражданин Киева" - КГГА

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Шести киевлянам присвоено звание "Почетный гражданин Киева" - КГГА

Звание "Почетный гражданин города Киева" за выдающиеся заслуги и личные весомый вклад в социально-экономическое развитие столицы и укрепления ее международного авторитета присвоено шести киевлянам.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), соответствующие решение принял Киевский горсовет на пленарном заседании в четверг.

В частности, почетное звание присвоено:

- Юрию Стеценко - Олимпийскому чемпиону по гребле на байдарках, трехкратному чемпиону мира, чемпиону Европы, президенту Международной ассоциации ветеранов физической культуры и спорта.

- Валерию Борзову - вице-президенту Национального олимпийского комитета Украины, члену Международного олимпийского комитета, народному депутату Украины III-IV созывов, кандидату педагогических наук.

- Виталию Цимбалюку - президенту Национальной академии медицинских наук Украины, академику Национальной академии медицинских наук Украины, члену-корреспонденту Национальной академии наук Украины, доктору медицинских наук, профессору.

- Георгию Шведу - члену президиума Киевской организации ветеранов войны, бывшему малолетнему узнику концентрационных лагерей, кандидату медицинских наук.

- Александру Петюшенку - ветерану спорта, основателю общественной детской организации клуба бокса "Козак".

- Валерию Битаеву - вице-президенту Национальной академии искусств Украины, президенту Международного фонда Национальной академии искусств Украины, доктору философских наук, профессору.

"Сегодня в Киеве проживают чуть больше 30-ти Почетных граждан города, в целом же звание получили около 70 человек. Это, без преувеличения, выдающиеся киевляне: медики, спортсмены, музыканты, строители, государственные и общественные деятели. Каждый из них внес значительный вклад в развитие различных сфер жизни города…", - отметил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

Теги: #киев #гражданин #кгга #звание
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