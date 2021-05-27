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17:37 27.05.2021

Минкультуры, ОГА, мэры исторических городов и нацзаповедники призывают Раду безотлагательно рассмотреть законопроекты о противодействии хаотичной застройке

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Минкультуры, ОГА, мэры исторических городов и нацзаповедники призывают Раду безотлагательно рассмотреть законопроекты о противодействии хаотичной застройке

Министерство культуры и информационной политики, областные государственные администрации, мэры исторических городов и национальные заповедники призывают Верховную Раду безотлагательно рассмотреть законопроекты о противодействии хаотичной застройке.

"Несовершенство законодательства в сфере охраны культурного наследия приводит к разрушению и уничтожению уникальных исторических мест и памятников культуры", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

В ведомстве напоминают, что на сегодня в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения разрушения и уничтожения недвижимого культурного наследия (№4561) и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за разрушение и уничтожение недвижимого культурного наследия и нарушение традиционного характера среды (№4562).

"Такая четкая, прозрачная, структурированная система защиты культурного наследия может вызвать неприятие со стороны тех, кто обычно решает вопрос в обход законных интересов государства и общества. Ведь предложенные изменения в законодательство делают невозможным хаотичную застройку и коррупцию", - подчеркивают в ведомстве.

Данное обращение подписано областными государственными администрациями, мэрами исторических городов и национальными заповедниками, а также отмечается, что количество подписантов будет дополняться.

Теги: #недвижимость #минкультуры #строительство
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