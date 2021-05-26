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18:00 26.05.2021

На Донбассе российские наемники пять раз нарушили режим тишины, ранен мирный житель – штаб ООС

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На Донбассе российские наемники пять раз нарушили режим тишины, ранен мирный житель – штаб ООС

На Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала среды, пострадал украинский военнослужащий и один мирный житель.

Как сообщает Марьинская городская военно-гражданская администрация, в селе Славное получил ранение в результате вражеского обстрела мирный житель.

"26 мая 2021 года в селе Славное в результате вражеского обстрела мирный житель получил огнестрельное осколочное проникающее слепое ранение передней поверхности грудной клетки справа, в результате чего у мужчины произошел перелом третьего ребра, правосторонний гемопневмоторакс, геморрагический шок 2 степени", - сказано в сообщении в Facebook.

Полные обстоятельства событий устанавливаются. Отмечается, что раненый сразу был доставлен в больницу.

Всего с начала суток зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

"Вблизи населенного пункта Крымское враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и из вооружения боевой машины пехоты. Неподалеку Причепиловки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Также в районе населенных пунктов Красногоровка и Павлополь противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Ранее в штабе ООС сообщали, что вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия.

Вследствие вражеского огня украинский защитник получил ранения. "Воина оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

 

Теги: #оос #ситуация
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