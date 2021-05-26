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12:13 26.05.2021

Южная исправительная колония №51 в Одессе выставлена на продажу за 223 млн грн

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Южная исправительная колония №51 в Одессе выставлена на продажу за 223 млн грн

Южная исправительная колония №51 в Одессе выставлена на продажу за 223 млн грн, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"У кого-то есть лишние 223 млн грн? А если инвестировать в недвижимость в Одессе? Короче говоря, мы вместе с Фондом государственного имущества выставили на продажу очередную тюрьму – Южную исправительную колонию №51, размещенную на Люстдорфской дороге, 9. Около 6 га земли, подведенные коммуникации, спокойные соседи, чудесный климат", - написал он в Facebook в среду.

Согласно данным сайта ФГИ, торги назначены на 25 июня 2021 года.

Малюська также сообщил, что на следующей неделе ожидается завершение аукциона по и первые продажи по колонии во Львове.

Как сообщалось, государственное учреждение "Львовская исправительная колония (№48)" выставлено на аукцион со стартовой ценой 132,6 млн грн.

 

Теги: #колония #продажа
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