Украина готова предоставить государствам и компаниям свое воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов - Мининфраструктуры

Украина в связи с ситуацией в Беларуси готова предоставить государствам и частным компаниям свое воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Александра Кубракова во вторник.

"События в Беларуси стали международным прецедентом. Нашим приоритетом является безопасность пассажиров и авиации. Первоочередная задача - оперативная организация всех мероприятий в строгом соответствии с международным и национальным законодательством. Украина готова со своей стороны оказать максимальную поддержку государствам и частным компаниям в процессе перестройки маршрутов через наше воздушное пространство", - прокомментировал Кубраков, цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник.