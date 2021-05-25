События

12:02 25.05.2021

Украина готова предоставить государствам и компаниям свое воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов - Мининфраструктуры

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Украина готова предоставить государствам и компаниям свое воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов - Мининфраструктуры

Украина в связи с ситуацией в Беларуси готова предоставить государствам и частным компаниям свое воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Александра Кубракова во вторник.

"События в Беларуси стали международным прецедентом. Нашим приоритетом является безопасность пассажиров и авиации. Первоочередная задача - оперативная организация всех мероприятий в строгом соответствии с международным и национальным законодательством. Украина готова со своей стороны оказать максимальную поддержку государствам и частным компаниям в процессе перестройки маршрутов через наше воздушное пространство", - прокомментировал Кубраков, цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник.

Теги: #авиастроение #мининфраструктуры #беларусь
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