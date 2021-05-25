События

10:53 25.05.2021

Данилов: власть Беларуси в попытках подавить свободу слова пересекла очередную "красную линию", такие действия не могут остаться без ответа

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Данилов: власть Беларуси в попытках подавить свободу слова пересекла очередную "красную линию", такие действия не могут остаться без ответа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов комментируя решение Кабинета министров о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью, заявил, что власть Беларуси в попытках подавить свободу слова пересекла очередную "красную линию", и такие действия не могут остаться без ответа.

"Задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске - это откровенный вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами. Белорусские власти в своих попытках подавить свободу слова пересекла очередную "красную линию", и такие действия не могут остаться без ответа. Решение посадить пассажирский самолет Ryanair в минском аэропорту, несомненно, было спланированной и продуманной спецоперацией, ответственность за которую полностью несет Александр Лукашенко", - написал Данилов на своей странице в Facebook.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина с тревогой наблюдает за развитием ситуации в соседней стране и солидарна с белорусским народом в его стремлении добиться справедливых выборов и государственной независимости.

"Авантюристические решения, принимаемые в условиях единоличной диктатуры, как показывает авиационная история, приводит к массовым человеческим жертвам, как это было в ситуации с катастрофой рейса МН-17 (2014), сбиванием украинского Boeing 737 под Тегераном (2020) и др. Именно в этом ряду действий, которые вполне можно назвать проявлением государственного терроризма, - поднятие в воздух для сопровождения посадки рейса Ryanair в Минске боевого самолета МиГ-29 белорусских вооруженных сил, - решение, которое могло привести к авиационной катастрофе", - отметил Данилов.

Он добавил, что в ситуации войны, в которой находится Украина, решение руководства страны обусловлены интересами национальной безопасности, поэтому президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и запрете пролета воздушным судам с украинской регистрацией в/через территорию Беларуси.

Как сообщалось, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В понедельник президент Зеленский поручил украинскому правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью в связи с событиями, произошедшими в аэропорту Минска 23 мая.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.

Пассажирский самолет посадили из-за сигнала о минировании, и по поручению Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

В Минске же заявили, что сообщение о минировании самолёта ирландской авиакомпании Raynair, выполнявшего рейс Афины - Вильнюс, было подписано "солдатами ХАМАС".

 

Теги: #снбо #данилов #беларусь
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