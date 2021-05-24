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18:26 24.05.2021

Шмыгаль назначил внеочередное заседание Кабмина для рассмотрения вопроса об авиасообщении с Беларусью

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Шмыгаль назначил внеочередное заседание Кабмина для рассмотрения вопроса об авиасообщении с Беларусью

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 25 мая, собирает внеочередное заседание правительства для рассмотрения вопроса о полном прекращении авиасообщении с Республикой Беларусь.

Соответствующее заявление Шмыгаль сделал в своем Телеграмм-канале в понедельник.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского во вторник, 25 мая, собираю внеочередное заседание правительства, где будет рассмотрен вопрос о авиасообщение между Украиной и Беларусью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений.

"Украина должным образом отреагирует на ситуацию принудительной посадки пассажирского самолета компании Ryanair в аэропорту Минска", - резюмировал Шмыгаль.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью в связи с событиями, произошедшими в аэропорту Минска 23 мая.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.

Пассажирский самолет посадили из-за сигнала о минировании, и по поручению Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

В Минске же заявили, что сообщение о минировании самолёта ирландской авиакомпании Raynair, выполнявшего рейс Афины - Вильнюс, было подписано "солдатами ХАМАС".

 

Теги: #авиасообщение #внеочередное_заседание #беларусь #кабмин
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