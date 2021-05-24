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18:00 24.05.2021

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

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Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

На Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала понедельника, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

"С начала этого периода зафиксировано 4 нарушения со стороны российских оккупантов. Вблизи населенных пунктов Авдеевка и Невельского наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку Водяного противник совершил обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов", - сказано в сообщении в Facebook.

Кроме того, вблизи н.п.Пивденное враг использовал автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в штабе ООС.

 

Теги: #оос #ситуация
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