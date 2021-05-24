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15:56 24.05.2021

Встреча Байдена и Путина, вероятнее всего, состоится в Женеве - СМИ

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Встреча Байдена и Путина, вероятнее всего, состоится в Женеве - СМИ

Встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, скорее всего, пройдет в Женеве, сообщает в понедельник телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации.

"Женева, Швейцария, является наиболее вероятным местом проведения потенциальной встречи между Байденом и Путиным, заявляют (телеканалу - ИФ) четыре источника в администрации", - говорится в сообщении NBC.

В начале мая Байден заявлял, что он ожидает встречи с Путиным, когда отправится в Европу в середине июня для встреч с лидерами НАТО, на саммит G7 и переговоры США-ЕС.

Теги: #байден #встреча #путин
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