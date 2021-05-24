На ВДНХ в Киеве 28 мая в рамках "Большого строительства" начнут работы по созданию урбан-парка

Подготовительные работы по обустройству урбан-парка, который станет частью масштабного спортивного кластера на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в Киеве, стартуют с 28 мая, сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Проект будет создан при поддержке Офиса президента в рамках президентских программ "Большое Строительство" и "Здоровая Украина", а также при поддержке Министерства развития громад и территорий.

Все локации урбан-парка будут бесплатны для посещения и предназначены для занятий как спортом, так и уличными культурами. В частности, на ВДНХ будут построены бетонный скейтпарк, площадки для уличных видов футбола, баскетбола, танцев, воркаута и ​​паркура, клаймбинга. Здесь проложат также дорожки для бега, обустроят детские урбан-локации и установят столы для тенниса.

"Украина занимает последнее место в Европе по глобальному индексу процветания от института Legatum. Причина, в частности, в неразвитой культуре массового спорта и нехватке качественной спортивной инфраструктуры. Уверен, что проект станет примером и драйвером целой отрасли в Украине. Круто, что государство, в частности президент, поддерживает такие важные проекты", - цитируется в сообщении генеральный директор Экспоцентра Евгений Мушкин.

Как отмечается в сообщении Экспоцентра, урбан-парк станет началом реализации более масштабного проекта - спортивного кластера, разработкой которого занимается компания по трансформации городских пространств Big City Lab вместе с соавтором концепции развития ВДНХ, литовским урбанистом Тадасом Йонаускисом.

Ожидается, что концепция будущего спортивного кластера будет учитывать пожелания спортсменов и представителей уличных культур.

"Результаты опросов показали, что кроме урбан-парка гости ВДНХ хотели бы, чтобы здесь были устроены профессиональные беговые и велодорожки, локации для занятия фитнесом и йогой, настольным теннисом, бассейн, баскетбольные и футбольные площадки, скалодром. Саму концепцию спортивного кластера ВДНХ должны представить уже в июне", - отмечается в сообщении.

Создание широких возможностей для занятий спортом в Украине предусмотрено в национальной программе "Здоровая Украина", инициированной президентом Владимиром Зеленским. Также создание масштабных спортивных объектов уже второй год проводится и в рамках президентской программы развития инфраструктуры "Большое строительство".

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 году в Украине будет построено и реконструировано 80 стадионов и 29 бассейнов.