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16:55 23.05.2021

Кулеба обсудил с главой МИД Египта эвакуацию украинцев из Сектора Газа

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Кулеба обсудил с главой МИД Египта эвакуацию украинцев из Сектора Газа

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри в воскресенье обсудил вопрос эвакуации граждан Украины из Сектора Газа через Египет.

Как сообщает пресс-служба украинского внешнеполитичесокого ведомства, Шукри заверил, что власти Египта осознают актуальность запроса Украины на эвакуацию и прилагают все усилия для содействия успешному вывозу украинцев из Сектора Газа.

Кулеба высоко оценил миротворческие усилия Египта и лично президента Абдель Фаттаха ас-Сиси в содействии прекращению огня между Сектором Газа и Израилем.

Собеседники рассмотрели также другие вопросы двусторонних отношений и договорились об обмене высокими визитами.

 

Теги: #эвакуация #египет #украина #сектор_газа
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