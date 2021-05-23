Ранивший двух хасидов в Умани оказался гражданином Израиля, он задержан

Правоохранители задержали 22-летнего гражданина Израиля по факту стрельбы в г.Умань Черкасской области, в результате которой были ранены двое его сограждан, открыто уголовное производство по факту хулиганства.

Как сообщает полиция Черкасской области, правоохранители установили личность злоумышленника после осмотра места происшествия, изъятия вещественных доказательств и опроса свидетелей. "В здании гостиницы между мужчинами возник конфликт, который перерос в стрельбу. Злоумышленник ранил одного хасида в грудную клетку, другого - в руку, после чего скрылся в неизвестном направлении еще до приезда правоохранителей", - говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании задержанному меры пресечения, ведется досудебное расследование.

Как сообщалось, 22 мая около 15:00 в полицию Умани поступило сообщение о том, что на улице Софьи Перовской произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека, граждане Израиля. Злоумышленник скрылся с места происшествия. Медики скорой помощи госпитализировали раненых в больницу, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.