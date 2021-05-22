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21:40 22.05.2021

В Умани неизвестный ранил двух хасидов, раненные госпитализированы

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В Умани неизвестный ранил двух хасидов, раненные госпитализированы

В субботу, 22 мая, в Умани неизвестный во время стрельбы из пистолета ранил двух хасидов – граждан Израиля. Открыто уголовное производство, потерпевшие госпитализированы, сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

"Следователи Уманского районного управления полиции открыли уголовное производство по факту хулиганства в Умани, где двое израильтян получили ранения, и были госпитализированы в больницу. Полицейские устанавливают личность причастного к преступлению", – сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу вечером.

Как сообщила пресс-служба полиции, в субботу около 15:00 поступило сообщение о том, что в Умани на ул. Софьи Перовской произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека, граждане Израиля. Правоохранители подчеркнули, что медики скорой помощи госпитализировали раненых в больницу.

Отмечается, что злоумышленник скрылся с места происшествия.

По информации ведомства, собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Теги: #стрельба #хасиды #умань
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