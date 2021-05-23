События

12:00 23.05.2021

Черниговщина должна стать вторым Львовом как направление туризма выходного дня для киевлян – глава обладминистрации

1 мин читать
Черниговщина должна стать вторым Львовом как направление туризма выходного дня для киевлян – глава обладминистрации

Главы Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий и Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко 22 мая подписали меморандум о сотрудничестве, главным направлением которого определена туристическая отрасль.

Как сообщается на сайте Черниговской облгосадминистрации, подписание меморандума состоялось во Львове по инициативе Коваленко. Документ предусматривает обмен опытом между обладминистрациями по развитию туризма, рекреации, сохранению исторических памятников, перекрестному продвижению.

"Львовский туристический кластер - это модель для всех других областей Украины. Наша цель в туристической сфере - стать вторым Львовом как направление туризма выходного дня для киевлян и жителей других городов Украины. Это должно стать стимулом для развития малого бизнеса и развития туристической инфраструктуры в нашей области", - отметила Коваленко.

Ранее стало известно, что Коваленко инициировала масштабную реставрацию единственного сохранившегося в Украине дворцово-паркового комплекса "Качановка". Реставрационные работы начнутся в 2021 году.

Черниговская область вместе со Львовской занимает одно из ведущих мест в Украине по количеству памятников культурного наследия. На учете в области находится около 9 тысяч памятников истории и культуры, более 1900 из них - национального значения.

Теги: #коваленко #туризм #черниговская_область #львовская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:46 22.05.2021
Во Львовской области задержали злоумышленника, который ранил полицейского и двух лесничих

Во Львовской области задержали злоумышленника, который ранил полицейского и двух лесничих

13:15 20.05.2021
"Автомагистраль-Юг" начала укладку финального слоя асфальта трассы Р-15

"Автомагистраль-Юг" начала укладку финального слоя асфальта трассы Р-15

10:11 20.05.2021
Стартовал капремонт пограничной дороги Нижанковичи-Стрый во Львовской области

Стартовал капремонт пограничной дороги Нижанковичи-Стрый во Львовской области

04:34 19.05.2021
На Львовщине впервые начали выборочный способ рубок в лесах

На Львовщине впервые начали выборочный способ рубок в лесах

10:21 16.05.2021
Во Львовской области горел автобус, никто не пострадал

Во Львовской области горел автобус, никто не пострадал

15:06 15.05.2021
Португалия открывает границы для туристов из почти всех европейских стран

Португалия открывает границы для туристов из почти всех европейских стран

17:42 14.05.2021
Италия с 16 мая отменяет карантин для туристов из стран Евросоюза

Италия с 16 мая отменяет карантин для туристов из стран Евросоюза

13:54 14.05.2021
Правительство Греции еще не разрешило въезд туристам из Украины – посольство

Правительство Греции еще не разрешило въезд туристам из Украины – посольство

19:08 13.05.2021
Испания может открыться для иностранных туристов после 20 мая - СМИ

Испания может открыться для иностранных туристов после 20 мая - СМИ

10:49 13.05.2021
С 15 мая пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестов - Минкультуры

С 15 мая пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестов - Минкультуры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Один человек погиб, пятеро травмировались в результате падения воздушного шара в Каменец-Подольском районе

Ранивший двух хасидов в Умани оказался гражданином Израиля, он задержан

В Украине за сутки зафиксировано 2533 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 8937 человек – Минздрав

С начала суток воскресенья российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

В воскресенье в центре Киева продолжатся спортивные мероприятия, движение транспорта ограничено

ПОСЛЕДНЕЕ

Один человек погиб, пятеро травмировались в результате падения воздушного шара в Каменец-Подольском районе

Ранивший двух хасидов в Умани оказался гражданином Израиля, он задержан

Начало недели в Украине ожидается дождливым, но будет теплеть

В Бангладеш снят запрет на поездки в Израиль

В США полностью вакцинировано от коронавируса 129 млн человек

Число заражений COVID-19 в мире превысило 166,5 млн

В Китае более 20 участников горного марафона погибли в результате ухудшения погодных условий

В Украине за сутки зафиксировано 2533 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 8937 человек – Минздрав

Президента Бразилии оштрафовали за нарушение антиковидных правил

Власти города Гома в Демократической Республике Конго эвакуируют население из-за извержения вулкана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА