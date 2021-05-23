Черниговщина должна стать вторым Львовом как направление туризма выходного дня для киевлян – глава обладминистрации

Главы Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий и Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко 22 мая подписали меморандум о сотрудничестве, главным направлением которого определена туристическая отрасль.

Как сообщается на сайте Черниговской облгосадминистрации, подписание меморандума состоялось во Львове по инициативе Коваленко. Документ предусматривает обмен опытом между обладминистрациями по развитию туризма, рекреации, сохранению исторических памятников, перекрестному продвижению.

"Львовский туристический кластер - это модель для всех других областей Украины. Наша цель в туристической сфере - стать вторым Львовом как направление туризма выходного дня для киевлян и жителей других городов Украины. Это должно стать стимулом для развития малого бизнеса и развития туристической инфраструктуры в нашей области", - отметила Коваленко.

Ранее стало известно, что Коваленко инициировала масштабную реставрацию единственного сохранившегося в Украине дворцово-паркового комплекса "Качановка". Реставрационные работы начнутся в 2021 году.

Черниговская область вместе со Львовской занимает одно из ведущих мест в Украине по количеству памятников культурного наследия. На учете в области находится около 9 тысяч памятников истории и культуры, более 1900 из них - национального значения.