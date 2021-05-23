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10:12 23.05.2021

В США полностью вакцинировано от коронавируса 129 млн человек

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В США полностью вакцинировано от коронавируса 129 млн человек

В Соединенных Штатах в ходе кампании иммунизации населения от COVID-19 по состоянию на утро минувшей субботы полностью вакцинировано 129 млн 6 тыс. 463 человека, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний.

По меньшей мере одна доза вакцины введена 162 млн 470 тыс. 794 жителям, отмечается в сообщениях.

Всего на субботу в стране распределено 357 млн 250 тыс. 375 доз вакцин, следует из данных центров.

В США для прививок от коронавируса используются вакцины Moderna и Pfizer, для иммунизации которыми необходимо введение двух доз, а также одноразовый препарат Johnson & Johnson.

Теги: #сша #вакцинация #кампания
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