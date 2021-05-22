Египетские посредники работают с палестинцами, Израилем для укрепления перемирия в регионе

Посредники от Египта в субботу провели переговоры с правительством Израиля и палестинских властей с целью закрепить режим прекращения огня в секторе Газа и обеспечить долгосрочный мир, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на египетского дипломата.

Он рассказал на условиях анонимности, что Египет отправил две группы переговорщиков - в Израиль и на палестинские территории. Источник отметил, что дискуссии касались и согласования мер в секторе Газа и Иерусалима, которые не допустили бы повторение недавнего всплеска насилия. Он не стал уточнять детали консультаций.

В свою очередь палестинское информагентство WAFA сообщило, что глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас встречался в субботу с египетскими посредниками, говорил о восстановлении сектора Газа и отношениях между палестинцами.

AP отмечает, что на следующей неделе ожидается визит в регион госсекретаря США Энтони Блинкена, который должен будет встретиться с Аббасом и лидерами Израиля.

В ночь на пятницу вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа. До этого в течение 11 дней Армия обороны Израиля наносила удары по Газе в ответ на проводившиеся оттуда пуски ракет: всего по Израилю было выпущено более 4 тыс. ракет.

Погибли более 250 человек, включая 12 мирных жителей Израиля. Палестинские власти сообщили о гибели 243 палестинцев, включая 66 детей, но не уточнили, сколько среди погибших оказалось бойцов вооруженных формирований. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил об уничтожении более 200 боевиков, включая 25 командиров.

AP указывает, что и Израиль и движение ХАМАС приписали себе победу в конфликте.

Тем временем, палестинцы в секторе Газа пытаются оценить масштабы ущерба от ударов Израиля. На фоне этого египетский дипломат сообщил на условиях анонимности, что гуманитарный конвой из 130 грузовиков с грузом гумпомощи и медикаментов в субботу прибыл из Египта к границе с сектором Газа.