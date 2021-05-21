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11:18 21.05.2021

Вопрос Донбасса должен выноситься на референдум - Бойко

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Вопрос Донбасса должен выноситься на референдум - Бойко

Вопрос ситуации на востоке Украины является социально чувствительным и "должен проходить" через референдум, считает сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

"Это (вопрос ситуации на Донбассе - ИФ) может быть (вынесен на всеукраинский референдум - ИФ). Более того, все социально чувствительные вопросы должны проходить через референдум", - сказал Бойко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

При этом он подчеркнул, что такой референдум должен стать действительно свободным волеизъявлением, а не "каким-то ручным действием, которое исходит из того, как был принят закон о народовластии через всеукраинский референдум".

"То есть, согласно закону, ЦИК даны колоссальные права: она может заблокировать даже работу инициативной группы - и все, референдум не состоится. А вот когда будет наработана дорожная карта по ключевым вопросам, какие компромиссы там могут быть, то нужно действительно спросить решение общества, и это должен быть референдум", - объяснил парламентарий.

Политик также не исключает манипуляций в отношении такого референдума, но вместе с тем он убежден, что решающим будет мнение граждан, которые примут в нем участие.

"Манипуляции, естественно, будут, и не только со стороны политических сил. Но если люди скажут "да", то все манипуляции уйдут на второй план", - отметил Бойко.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил о возможности проведения всеукраинского референдума по вопросу ситуации на востоке Украины.

Теги: #бойко #референдум #донбасс
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