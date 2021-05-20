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22:45 20.05.2021

Власти Израиля одобрили прекращение огня против движения ХАМАС в секторе Газа

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Власти Израиля одобрили прекращение огня против движения ХАМАС в секторе Газа

Израильский кабинет по вопросам безопасности в четверг поддержал решение о прекращении огня против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщают израильские СМИ.

"По итогам встречи, которая продлилась три часа, израильский кабинет по вопросам безопасности согласился на одностороннее прекращение огня с 02:00 местного времени (совпадает с киевским)", - информируют СМИ.

Ранее израильским СМИ стало известно, что движение ХАМАС проинформировало ливанскую группировку "Хезболла" о согласии с пятницы придерживаться режима прекращения огня с Израилем. До этого ближневосточные СМИ сообщали о том, что в скором времени Израиль и палестинцы из сектора Газа могут объявить о перемирии.

Вместе с тем, по данным СМИ, в четверг ХАМАС ужесточило требования к Израилю, в частности заявив о необходимости участия израильской стороны в ликвидации последствий авиаударов по сектору Газа, а также озвучив ряд условий в отношении Храмовой горы и Иерусалима, на удовлетворение которых Израиль пойти не может.

Израиль уже вторую неделю наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные пуски.

Теги: #решение #газа #одобрение #израиль
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