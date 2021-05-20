Рада имплементировала нормы международного права, позволяющие привлекать к ответственности военных преступников

Верховная Рада имплементировала нормы международного криминального и гуманитарного права в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины, что позволит привлекать к ответственности военных преступников.

За соответствующий законопроект № 2689 во втором чтении и целом проголосовали 248 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке, имплементация положений международного уголовного и гуманитарного права в украинское законодательство обеспечит уголовно-правовое преследование за международные преступления (геноцид, преступления, связанные с агрессией, преступления против человечности и военные преступления), а также обеспечит выполнение международных обязательств по предотвращению юридической и фактической безнаказанности за совершение таких преступлений. Законопроект предусматривает отсутствие срока давности для данных категорий преступлений.