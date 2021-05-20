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07:26 20.05.2021

Глава МИД Израиля заявил Блинкену, что необходимо время для прекращения огня в Газе – СМИ

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Глава МИД Израиля заявил Блинкену, что необходимо время для прекращения огня в Газе – СМИ

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази в ходе телефонного разговора заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Израилю требуется некоторое время для завершения операции в Газе, сообщает Axios со ссылкой на израильского чиновника.

"Ашкенази сказал Блинкену, что у Израиля все еще есть несколько военных целей в Газе, для достижения которых необходимо больше времени", - пишет издание.

По данным источника, глава госдепа подчеркнул, что США ожидают скорое окончание операции.

Блинкен отметил, что США блокируют французскую инициативу в Совете Безопасности ООН по Газе, но более не могут продолжать поддерживать Израиль в организации, уточняет Axios.

Телефонная беседа между Ашкенази и Блинкеном была частью усиливающегося дипломатического давления, направленного на достижение прекращения огня в Газе, от которого Израиль до сих пор отказывается.

Ранее президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а глава Пентагона Ллойд Остин обсудил ситуацию с израильским коллегой Бенни Ганцем.

Тем временем Франция распространила в среду свой проект резолюции Совета Безопасности, призывающий к прекращению огня в Газе. Миссия США при ООН заявила, что выступает против этого шага и не будет участвовать в обсуждении текста.

В последние дни представители египетской разведки и посланник ООН Тор Веннесланд провели переговоры с представителями ХАМАС и советником по национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом относительно возможного прекращения огня.

Бен-Шаббат выслушал эти предложения, но не получил никакого разрешения от Нетаньяху на вступление в переговоры, сообщили израильские чиновники. Они ожидают, что израильская политика изменится в четверг и начнутся переговоры.

По их словам, достижение соглашения может занять от 24 до 72 часов - время, которое Израиль хочет использовать для завершения своих военных планов в Газе.

Между тем член политбюро правящего в Газе движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил в среду, что он ожидает, что переговоры приведут к прекращению огня в течение дня или двух.

Палестинские чиновники здравоохранения заявили, что в результате воздушных бомбардировок, начавшихся 10 мая, погибли 228 человек. Израильские власти заявляют о 12 погибших.

Теги: #сша #газа #израиль
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