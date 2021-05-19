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19:31 19.05.2021

Минкульт поддержал инициативу реставрации дворцово-паркового комплекса Качановка в Черниговской области – глава обладминистрации

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Минкульт поддержал инициативу реставрации дворцово-паркового комплекса Качановка в Черниговской области – глава обладминистрации

Глава Черниговской областной государственной администрации Анна Коваленко сообщила, что Министерство культуры и информационной политики Украины согласовало инициированное обладминистрацией финансирование в 2021 году масштабной реставрации трех объектов дворцово-паркового комплекса Качановка.

Как сообщает пресс-служба Черниговской облгосадминистрации в среду, Коваленко отметила, что эти проекты будут профинансированы из государственного бюджета по программе президента Украины Владимира Зеленского "Большая реставрация".

"Реставрация Качановки стартует из беседки Глинки. Еще для двух качановских объектов, самого дворца и водопроводной башни, Минкульт в этом году профинансирует разработку проектной документации. Хотелось бы как можно быстрее перейти к практическим реставрационным работам качановского дворца, но когда речь идет о таком сложном уникальном сооружении, этап разработки проекта чрезвычайно важен. Попытки провести реставрацию прежних председателей Черниговской областной государственной администрации проваливались именно из-за ошибки в проекте", - рассказала Коваленко.

Согласно приказу Министрства культуры и информационной политики, на разработку проектной документации реставрации дворца Качановка предусмотрено 5,8 млн грн, на разработку проектной документации водопроводной башни дворцового комплекса Качановка – 0,5 млн грн, на реставрацию беседки Глинки – 5 млн 96 тыс грн.

Ранее стало известно, что экспертный совет при Министерстве культуры и информационной политики огласил список проектов, вошедших в "Большую реставрацию", в рейтинговом порядке. Это 109 объектов, расположенных по всей Украине. В течение следующих трех лет их планируется отремонтировать, отреставрировать или законсервировать в зависимости от заключения проектно-сметной документации.

Теги: #минкульт #качановка #реставрация
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