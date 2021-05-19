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18:29 19.05.2021

Положения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части цифровизации требуют обновления - Жовква

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Положения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части цифровизации требуют обновления - Жовква

Ряд положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в части цифровизации нуждаются в обновлении, чтобы зафиксировать достижения Украины в этой сфере за последние годы, заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"С тех пор (с момента подписания Соглашения в 2014 году – ИФ), особенно за два последних года, Украина настолько прыгнула вперед в сфере цифрового рынка, нам надо это Соглашение пересматривать в части "цифры". Поэтому я обращаюсь к нашим европейским коллегам - пересмотреть приложение XVII к настоящему Соглашению, зафиксировать его в актуальном контексте", - отметил Жовква во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Цифровизация".

Он подчеркнул, что сейчас Украина опережает некоторые страны Евросоюза в сфере диджитализации, поэтому Соглашение нуждается в обновлении в этой части.

Жовква также отметил, что Евросоюз положительно оценил движение Украины к Единому цифровому рынку согласно плану, утвержденному на саммите Украина – ЕС в октябре 2020 года.

"На саммите, который состоится в этом году, я думаю, мы будем фиксировать на бумаге определенные достижения и определять новые амбициозные шаги", - уверен он.

По его словам, план интеграции в цифровой рынок ЕС, который реализует Украины, предусматривает, в частности, внедрение Европейского кодекса электронных коммуникаций и усиление кибербезопасности.

"Кибербезопасность - это общий вызов и для Украины, и для государств - членов ЕС, и для всего мира. И Украина имеет положительный опыт сотрудничества с ЕС в вопросе киберзащиты, в частности во время выборов в 2019 году, чтобы избежать вмешательства в критическую инфраструктуру", - отметил Жовква.

Также важными аспектами интеграции Украины в цифровой рынок Евросоюза является защита персональных данных, электронные доверительные услуги и отмена роуминга с государствами - членами ЕС. Кроме того, Украина и Евросоюз работают над взаимным признанием "цифровых зеленых сертификатов".

Жовква подчеркнул, что Украина делает очень много на пути к Единому цифровому рынку ЕС.

"Надеюсь, что в конце этого года мы с ЕС подведем положительные итоги и наметим новые цели и задачи", - резюмировал он.

Теги: #соглашение #ес #жовква #цифровизация
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