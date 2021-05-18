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13:56 18.05.2021

В Инспекции по подготовке и дипломированию моряков в Киеве идут обыски

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В Инспекции по подготовке и дипломированию моряков в Киеве идут обыски

Обыски проходят в Инспекции по подготовке и дипломированию моряков в г.Киеве во вторник, Инспекция может быть причастна к выдаче удостоверений на основе документов с судов, заходивших в закрытые порта Крыма, сообщается в Телеграм-канале прокуратуры Автономной Республики Крым и г.Севастополь.

"Прокуратура и СБУ проводят обыски в Инспекции по подготовке и дипломированию моряков в г.Киеве. По данным следствия, указанная инспекция может быть причастна к выдаче морякам квалификационных удостоверений на основе документов о труде на судах, осуществляющих заходы в закрытые Украиной порты Крымского полуострова… а также периодически проходящих в закрытых портах полуострова инспекции и проверки ", - говорится в сообщении.

"То есть, выдача морякам удостоверений осуществляется на основе незаконных документов, полученных на временно оккупированном полуострове. К тому же, указанная организация уклоняется от выполнения ранее вынесенного судом определения о временном доступе к вещам и документам, которые находятся в ее ведении", - добавили в прокуратуре.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства по чч.1,2 ст.332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.3 ст.110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

 

Теги: #моряки #крым #инспекция #прокуратура #обыски #порты
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