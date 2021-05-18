Байден обещает вывести США в лидеры по поставке вакцин

США в ближайшие шесть недель намерены отправить в другие страны до 80 млн доз вакцин от COVID-19, превзойдя аналогичные поставки любой страны, включая РФ и КНР, заявил американский президент Джо Байден в понедельник.

"В течение последующих шести недель США отправят 80 млн доз за рубеж. Это 30% от количества вакцин, произведенных США к концу июня. Это больше, чем какая-либо страна в действительности поделилась на сегодняшний день - в 5 раза больше, чем какая-либо страна, больше России, Китая", - сказал он в ходе выступления.

"Идет много разговоров о российском и китайском влиянии в мире вакцин. А мы хотим вести мир за собой - нашими ценностями, этой демонстрацией наших инноваций, творчества и достоинства американского народа", - подчеркнул он.

Он пояснил, что поставки начнутся, когда к концу июня США смогут обеспечить вакцинами всех нуждающихся в них в стране, и что за границу отправят одобренные американскими надзорными ведомствами вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и вакцины Johnson&Johnson.

Байден подчеркнул, что эта инициатива не предпринимается ради получения выгод от других стран. Президент пообещал, что США будут работать с глобальной инициативой COVAX - программой по обеспечению равного доступа к вакцинам по всему миру - и прочими партнерами для обеспечения доступности препаратов.

Ранее в понедельник пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что США в дополнение к 60 млн доз вакцины компании AstraZeneca поставят еще 20 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19 другим странам к концу июня. По ее словам, на данный момент Вашингтон ожидает одобрения вакцины AstraZeneca Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), что позволит поставить все 80 млн вакцин странам мира к концу июня этого года.