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19:20 17.05.2021

Зеленский обсудил с главой МИД Грузии евроатлантическую интеграцию

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Зеленский обсудил с главой МИД Грузии евроатлантическую интеграцию

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с вице-премьером - министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани взаимодействие на пути евроатлантической интеграции и передал приглашение президенту Грузии Саломе Зурабишвили посетить Украину на праздновании Дня независимости.

"Рад оживлению отношений Украины и Грузии. Обсудил с Давидом Залкалиани поддержку территориальной целостности двух стран, взаимодействие на пути евроатлантической интеграции и усиление двустороннего диалога. Передал приглашение Саломе Зурабишвили присоединиться к празднованию Дня независимости Украины", - написал Зеленский в Twitter в понедельник.

Как сообщалось, Залкалиани вместе с и.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоем находятся в Украине с совместным рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Стороны подписали трехсторонний меморандум о начале усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции "Ассоциированное трио".

 

Теги: #президент #грузия #украина #мид
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