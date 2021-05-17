Зеленский обсудил с главой МИД Грузии евроатлантическую интеграцию

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с вице-премьером - министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани взаимодействие на пути евроатлантической интеграции и передал приглашение президенту Грузии Саломе Зурабишвили посетить Украину на праздновании Дня независимости.

"Рад оживлению отношений Украины и Грузии. Обсудил с Давидом Залкалиани поддержку территориальной целостности двух стран, взаимодействие на пути евроатлантической интеграции и усиление двустороннего диалога. Передал приглашение Саломе Зурабишвили присоединиться к празднованию Дня независимости Украины", - написал Зеленский в Twitter в понедельник.

Как сообщалось, Залкалиани вместе с и.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоем находятся в Украине с совместным рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Стороны подписали трехсторонний меморандум о начале усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции "Ассоциированное трио".