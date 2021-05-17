"Автомагистраль-Юг" завершает строительство развязок и моста на трассе Днепр-Решетиловка

Дорожно-строительная компания "Автомагистраль-Юг" завершает строительство моста через канал Днепр - Донбасс и двух транспортных развязок в Днепропетровской области на трассе Днепр - Решетиловка, сообщается на странице президентской программы "Большое строительство" в Facebook.

Отмечается, что первая двухуровневая развязка находится в Петриковском районе и имеет 75 м в длину и 10,7 м в ширину. Возводить ее начали в октябре 2020-го. На развязке уже проложены два слоя асфальтобетонного покрытия, устанавливаются ограждения, после чего будет нанесена разметка.

Вторая развязка - в Царичанском районе. Строительство 45-метрового путепровода начали в ноябре 2020-го, сейчас обустраивают систему водоотвода, после чего установят перила и барьеры, будет два слоя асфальтобетона.

Третий объект, новый 100-метровый мост через канал, соединит готовый участок автотрассы с 30-километровым отрезком, который компания проложит до границы Днепропетровской области. Строительство участка начнется в этом году, а пока на мосту устанавливают барьерное и перильное ограждения. В ближайшие дни положат два слоя асфальтобетона.

Как сообщалось, в Днепропетровской области также строят объездную дорогу вокруг Днепра. Как рассказал заместитель главы Офиса президента, координатор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко, эту трассу начали прокладывать еще 10 лет назад, а потом заморозили.

