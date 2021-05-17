Заседание ТКГ на уровне глав делегаций состоится 19 мая – украинская делегация

Очередные заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференций пройдут 18 и 19 мая, сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Согласно информации на странице в Facebook, 18 мая пройдут видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.

19 мая состоится видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций.

В повестке участники рассмотрят вопросы о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, имплементацию Минских соглашений и итогов Парижского саммита, обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня, продолжение разработки плана совместных шагов политического урегулирования.

Стороны также обсудят возобновление работы пунктов въезда-выезда и открытие новых КПВВ в районах населенных пунктов Золотое и Счастье, обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные территории.

В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.