В Черное море вошел патрульный корабль ВМС Британии

В акваторию Черного моря вошел патрульный корабль Королевского флота Великобритании OPV "Trent" (Р224).

Как сообщил руководитель Института стратегических черноморских исследований, главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко, судно прошло через пролив Босфор утром 16 мая.

"По состоянию на 9:00 (киевское время) 16.05.2021 в пролив Босфор в направлении Черного моря подходит патрульный корабль Королевского флота Великобритании OPV "Trent" (Р224). Аббревиатура OPV - это Offshore Patrol Vessels, то есть патрульный корабль прибрежной зоны. Новый корабль, принят в состав Королевского флота в августе 2020 года", - написал Клименко в Фейсбуке.

Он добавил, что "именно патрульные корабли и патрульные операции по защите судоходства между Босфором и портами Одесской, Николаевской и Херсонской областей нужны нынче для блокировки части рисков".

По данным системы мониторинга Мarinetraffic, по состоянию на 12:30 воскресенья, судно успешно преодолело пролив Босфор и вошло в акваторию Черного моря.