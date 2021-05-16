В Одессе прошла конференция по планированию учений "Си Бриз-2021"

В Одессе завершилась заключительная конференция по планированию совместных украинско-американских военных учений "Си Бриз-2021", которые запланированы на лето текущего года.

Как сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины в воскресенье, основная цель учений - повышение уровня совместимости подразделений украинской армии с подразделениями армий стран-партнеров при выполнении совместных задач для поддержания морской региональной безопасности и обеспечения стабильности в Черноморском регионе.

"На конференции согласован состав участников, обсуждены последовательное и качественное планирование сплоченного обучения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, других военных ведомств, а также 29 стран-членов НАТО и партнеров. Также решили вопрос логистики и системы управления учениями", - говорится в сообщении.

Учения пройдут летом на Черном море в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

"Целью является повышение уровня совместимости вооруженных подразделений Украины и США и государств-партнеров НАТО", - подчеркивают в НГУ.

Учения "Си Бриз" - многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины, начиная с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Минобороны США и Минобороны Украины от 1993 года. Организаторами учений выступают Украина и США.