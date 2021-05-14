Венедиктова: я сделаю все, чтобы в "деле Медведчука" не было геополитики

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверяет, что подозрение народному депутату Виктору Медведчуку (ОПЗЖ) находится исключительно в сфере криминальной юстиции, и будет сделано все, чтобы Украина не была втянута в геополитические процессы.

"Я считаю нашей заслугой, что мы не вошли в геополитические процессы, связанные с американскими выборами. И сейчас я сделаю все, чтобы мы ни в какие геополитические процессы не зашли. Мы с вами остаемся в русле уголовных процессов", - сказала генпрокурор в пятницу вечером в эфире "Свободы слова" Савика Шустера.

По ее словам, политики и журналисты "могут говорить сколько угодно и о чем угодно", в то время как правоохранительные органы не могут себе этого позволить.

"Я единственная среди вас, кто говорит не просто, чтобы поговорить, - я беру на себя ответственность в процессе, я видела и знаю материалы… Почему не звучат другие фамилии россиян? Да все просто: и следствие, и прокуратура ведут себя ответственно, и мы ничего не делаем для пиара, мы делаем все, чтобы в процессе… мы выглядели достойно как государственные институты, как правоохранительные органы. Почему не звучат фамилии не граждан Украины – потому что у нас еще будет международные процессы", - пояснила Венедиктова.

Она подчеркнула, что следствие и прокуратура сделают все, чтобы у расследования этого дела были "победительные юридические последствия".

"Политики тут нет – это основное, из чего мы исходим", - подчеркнула генпрокурор.

При этом она добавила: "Наивно считать, что все, что сейчас происходит, что я сейчас говорю, не мониторится, тщательно не отслеживается правоохранительными органами РФ".

Отвечая на вопрос о том, повлияет ли на ход расследования информация о якобы закрытии в РФ компании "Новый проект", генпрокурор сказала: "Нет, фактаж у нас уже есть... У нас достаточно материалов".

Как сообщалось, 2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против нардепа фракции ОПЗЖ Тараса Козака, которым фактически заблокировал деятельность трех связанных с Медведчуком телеканалов: "112 Украина", Newsone и ZIK.

СНБО 19 февраля ввел персональные санкций против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний, из-за финансирования ими терроризма, 20 февраля президент Украины указом ввел его в действие.

15 апреля Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил об инициативе по разработке законопроекта в отношении олигархов с целью ограничения их влияния на политику и принятие законов в Украине.

"Я предложил Совету национальной безопасности и обороны и Офису президента совместно с Антимонопольным комитетом разработать новый фундаментальный законопроект (такого у нас в Украине еще не было, считаю, что сегодня это один из приоритетов) про статус олигархов: что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов", - заявил Зеленский в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, "воздействия олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику Украины, на законы, на Верховную Раду допускать больше нельзя".

11 мая нардепы Медведчук и Козак были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными. 14 мая Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.