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19:45 14.05.2021

Госкомиссия ТЭБ и ЧС поручила Луганской и Донецкой ОГА обеспечить предотвращение массовых пожаров в летний период 2021 года

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Госкомиссия ТЭБ и ЧС поручила Луганской и Донецкой ОГА обеспечить предотвращение массовых пожаров в летний период 2021 года

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) поручила Луганской и Донецкой облгосадминистрациям обеспечить предотвращение и противодействие массовых пожаров лесов, торфяников и сельхозугодий в летний период 2021 года.

В частности, согласно сообщению пресс-службы Министерства развития громад и территорий, Луганской и Донецкой облгосадминистрациям поручено обеспечить выполнение задач, направленных на противодействие пожаров, которые были приняты на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 12 марта 2021 года.

Также Госкомиссии обсудила вопрос создания безопасных условий для проведения внешнего независимого оценивания и вступительных экзаменов в условиях эпидемии Covid-19.

«Согласно решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС должны быть сформированы списки пунктов проведения внешнего независимого оценивания, во всех пунктах тестирования должны дежурить медицинские работники, а в помещениях должны постоянно проводиться дезинфекционные мероприятия», - говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам заседания Госкомиссия поручила центральным и местным органам исполнительной власти актуализировать планы гражданской защиты и проверить технические средства.

Теги: #комиссия #пожары #чс
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