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18:54 14.05.2021

ХАМАС называет революцией беспорядки на Западном берегу Иордана

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ХАМАС называет революцией беспорядки на Западном берегу Иордана

Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС назвало революцией беспорядки, начавшиеся в пятницу на Западном берегу реки Иордан.

"Мы приветствуем вашу революцию", - завил представитель ХАМАС, комментируя события на Западном берегу Иордана. По сообщениям израильских СМИ, он также призвал палестинцев "поджечь землю под ногами оккупантов".

Ранее от палестинской стороны поступали сообщения о гибели четырех палестинцев и ранении еще 150 на Западном берегу Иордана во время столкновений с израильской армией.

Палестинские власти, контролирующие территории на Западном берегу Иордана, в отличие от группировок из сектора Газа, выступают против идеи вооруженной борьбы против Израиля.

На этой неделе Армия обороны Израиля проводит операцию по нанесению ударов по сектору Газа. Это делается в ответ на ракетные обстрелы израильской территории.

Теги: #хамас #революция
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