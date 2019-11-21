На Майдане началась акция в честь годовщины Революции Достоинства

На Майдане Независимости в Киеве началось вече "У нас есть достоинство", приуроченное к шестой годовщине начала Революции Достоинства.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на главной площади страны собралось несколько тысяч человек. Организатором акции выступило "Движение сопротивления капитуляции".

Как говорят организаторы, в четверг со сцены Майдана выступят участники протестов конца 2013 - начала 2014 годов, ветераны АТО/ООС, политики и общественники. Они напомнят, как начиналась революция, и за какие идеалы погибла Небесная сотня, поскольку, по их словам, достижение этих целей сегодня под угрозой срыва.