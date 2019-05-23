В Сенате США утвердили резолюцию, с важными сигналами поддержки Украины

Комитет по иностранным отношениям Сената США рассмотрел и рекомендовал к принятию полным составом верхней палаты Конгресса резолюцию, в которой поддерживается демократические изменения, сообщает посольство Украины в США.

"Приветствуется достигнутый Украиной прогресс в утверждении верховенства права, приближении страны в евроатлантические норм и стандартов, усилении боеготовности Вооруженных Сил Украины и их совместимости с критериями НАТО, а также создание автокефальной Православной церкви Украины; подтверждается неизменная преданность правительства США поддержке усилий украинской власти по внедрению демократических и рыночных реформ, восстановления территориальной целостности государства, а также предоставлению дополнительных летальных и нелетальных видов помощи для укрепления обороноспособности Украины "на земле, в море и в воздухе; отмечается важность продолжения реформ в Украине, направленных на борьбу с коррупцией, построение прочной и свободной экономики, утверждения демократии и верховенства права; содержится призыв к Кремлю немедленно освободить членов экипажа захваченных в Керченском проливе судов украинских ВМС как таковых, подпадающих под действие Женевских конвенций 1949 года и выражается поддержка всем украинским политическим заключенным, содержащихся в РФ и подконтрольных ей территориях на основе сфабрикованных обвинений; осуждаются продолжающиеся дестабилизирующие действия РФ в отношении Украины, подчеркивается необходимость сохранения жесткого санкционного режима против России, а также подтверждается Декларация Госдепартамента США о непризнании незаконных попыток РФ аннексировать украинский Крым; подчеркивается, что газопровод "Северный поток - 2" представляет значительную угрозу безопасности Европы, направленный на подрыв экономической стабильности Украины и усиления ее уязвимости перед дальнейшими российскими военными интервенциями" - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук.

Резолюция внесена на рассмотрение верхней палаты Конгресса США сопредседателями Сенатского украинского кокуса, сенатором-республиканцем Робертом Портманом и демократом Ричардом Дурбином. Ее соавторами являются более двух десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий.