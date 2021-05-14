Зеленский поручил провести полный аудит земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице

На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поднимался вопрос государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице и лиц, в пользовании которых они находятся.

"Кроме того, сегодня мы коснулись важного вопроса. Это государственные земли и дома в Конча-Заспе и Пуще-Водице, а также лица, в пользовании которых они находятся. В целом речь о почти 400 гектарах заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач", - сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении по результатам СНБО.

В частности, это экс-министры Дмитрий Табачник, Раиса Богатырева, экс-генпрокурор Святослав Пискун, бывший вице-премьер Геннадий Зубко и директор департамента корпорации "Богдан" Александр Ильин.