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18:32 14.05.2021

Зеленский поручил провести полный аудит земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице

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Зеленский поручил провести полный аудит земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице

На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поднимался вопрос государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице и лиц, в пользовании которых они находятся.

"Кроме того, сегодня мы коснулись важного вопроса. Это государственные земли и дома в Конча-Заспе и Пуще-Водице, а также лица, в пользовании которых они находятся. В целом речь о почти 400 гектарах заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач", - сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении по результатам СНБО.

В частности, это экс-министры Дмитрий Табачник, Раиса Богатырева, экс-генпрокурор Святослав Пискун, бывший вице-премьер Геннадий Зубко и директор департамента корпорации "Богдан" Александр Ильин.

Теги: #аудит #пуща_водица #конча_заспа
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Интерфакс-Украина
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