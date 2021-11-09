Экономика

09:35 09.11.2021

ГП "Агрокомбинат Пуща Водица" и Stolitsa Group смогли договориться о новых условиях совместных проектов

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ГП "Агрокомбинат Пуща Водица" и Stolitsa Group смогли договориться о новых условиях совместных проектов

После нескольких раундов переговоров ГП "Агрокомбинат Пуща Водица" и Stolitsa Group достигли взаимопонимания, сообщил первый заместитель председателя Фонда госимущества (ФГИ) Украины Денис Кудин в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, конфликт относительно условий сотрудничества привел к тому, что седьмая очередь "Варшавского микрорайона" введена в эксплуатацию, но не получила почтового адреса, а достроенные дома "Варшавский плюс" не вводят в эксплуатацию.

"Застройщик, Stolitsa Group с 2012 по 2015 годы от имени шести разных юрлиц (не скрывая, что все они ее аффилированные компании) в свое время нашла какие-то аргументы, чтобы убедить отдельных директоров предприятия и чиновников бывшего Минагро подписать инвестдоговора на заведомо невыгодных для государства условиях. После смены менеджмента на госпредприятии и передачи его в управление Фонда госимущества, этот вопрос был поднят в юридической плоскости", - сообщил Кудин.

По его словам, условия инвестдоговоров отличаются, но большая и часть не предусматривает никакой доли государства в коммерческой недвижимости, а доля в жилой колеблется от 4 до 5% (среднерыночная не менее 10%). Только по одному договору предусмотрен процент коммерческой недвижимости.

К тому же в ФГИ придерживаются мнения, что все шесть договоров подписаны с нарушением законодательства. Согласно Гражданскому кодексу, заключенные договора на 306 га земли подпадают под понятие "совместной деятельности", которые должен был согласовывать Кабинет министров.

По оценкам ФГИ, в результате нерыночных условий инвестдоговоров, в целом государство в лице "Агрокомбинат Пуща-Водица" за девять лет реализации проекта получило лишь десятую часть стоимости земли на старте.

Еще один момент, который привел к обострению конфликта – утеряны оригиналы договоров, а именно оригиналы необходимы для ввода в эксплуатацию и получения почтового адреса.

Кудин подчеркнул, что самым быстрым путем выхода из этой коллизии является заключение новых договоров, и после нескольких раундов переговоров компромисс достигнут.

"Суть договоренностей в том, что меняется база раздела недвижимости. В проценте, который причитается ГП, теперь будет учитываться и коммерческая недвижимость и он увеличится до 10%. В уже построенных домах процент раздела останется прежним – 5%, но там также учтут коммерческие квадратные метры. В результате госпредприятие получит на 60 тыс. кв м больше, чем предусматривали старые договора", - сообщил Кудин.

По его словам, этот объем квадратных метров в новостроях Stolitsa Group можно оценить приблизительно в 2 млрд грн, что сопоставимо с выручкой от приватизации значительного гособъекта. Кроме того, Stolitsa Group компенсирует средства, которые ГП уплатило в виде налогов и трат на оформление разрешительной документации. Это еще около 65 млн грн.

"Считаю, что мы пришли к наиболее приемлемому результату разрешения конфликта, он удовлетворяет все стороны. По факту реализации этих договоренностей ГП и застройщик подпишут новые договора. Таким образом, государство сумело защитить свои интересы и интересы граждан, а застройщик пошел на компромисс и согласился на рыночные договорные условия. Надеюсь, этот прецедент будет иметь большое значение для будущих подобных сделок", - сообщил Кудин.

Теги: #недвижимость #фги #stolitsa_group #пуща_водица
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