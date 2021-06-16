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11:48 16.06.2021

Территории Конча-Заспы, Залесья и полуострова Бирючий откроют для отдыха граждан – ОП

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Территории Конча-Заспы, Залесья и полуострова Бирючий откроют для отдыха граждан – ОП

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал открытие доступа граждан для отдыха на объектах государственной собственности, среди них - спортивный объект на ВДНХ, территории Конча-Заспы, Залесья и полуострова Бирючий.

"Один из объектов на ВДНХ, который мы закончим уже в этом году, – это огромный и уникальный, в целом, для Европы спортивный кластер. Он строится в рамках программы президента "Большое строительство". В этом кластере будет urban-парк, даже есть в планах отдаленной перспективы и бассейн, зоны для прогулок, для пробежек. И главное – все это будет готово до 24 августа, ко Дню Независимости Украины", - заявил Тимошенко во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".

Он отметил, что в настоящее время на объекте идут подготовительные работы.

"Со дня на день начнется строительство этого спортивного кластера", - сказал он.

"Мы это делает потому, что надеемся, что этот объект никогда не пойдет на приватизацию, но мы должны его развивать для максимально открытого доступа туда граждан и, во-вторых, чтобы государство зарабатывало с этого средства в бюджет", - добавил Тимошенко.

Кроме того, по словам Тимошенко уже фактически открыт доступ граждан к полуострову Бирючий, где фактически находится летняя резиденция президента.

"Теперь это большой эко-парк на берегу моря", - сказал он.

На полуострове, как уточнил Тимошенко, начинается обновление инфраструктуры, строятся летние домики, бассейный комплекс, туристические маршруты.

Залесье, которое находится на балансе Управления делами президента, также уже открыто для граждан.

"Вы покупаете билет и приезжаете", - рассказал заместитель руководителя Офиса президента.

Он отметил, что в настоящее время идет процесс трансформации территории Залесья в национальный природный парк, создаются кластеры с зонами, где можно будет построить отели, разрабатывается проектная документация.

Тимошенко добавил, что в планах также открыть территорию Конча-Заспы.

"По поручению президента сейчас идет аудит договоров тех, кто в настоящее время проживает в Конча-Заспе. Я думаю, что ни для кого не секрет, каким будет результат и что через несколько месяцев начнется их выезд. После аудита мы разработаем территорию, где можно будет отдохнуть. Мы откроем территорию Конча-Заспы для людей", - резюмировал он.

Теги: #открытость #конча_заспа #территории
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