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15:47 14.05.2021

Стефанишина: Ратификация Стамбульской конвенции позволит защитить украинок - жертв домашнего насилия за границей

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Стефанишина: Ратификация Стамбульской конвенции позволит защитить украинок - жертв домашнего насилия за границей

Ратификация Стамбульской конвенции даст возможность защитить гражданок Украины, которые становятся жертвами домашнего насилия за границей, сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Я, как юрист, считаю, что ратификация Стамбульской конвенции важна, потому что мы, в первую очередь, даем возможность защитить наших украинских женщин, которые становятся жертвами домашнего насилия за границей", - сказала она на круглом столе к 10-й годовщине открытия к подписанию Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульской конвенции) в пятницу.

Стефанишина отметила, что ратификация конвенции усиливает правовую защиту пострадавших и улучшает их доступ к правосудию не только на территории Украины, но и далеко за ее пределами.

"Ратифицированная конвенции дает возможность пострадавшим дополнительно ссылаться на ее нормы при рассмотрении дел и производств в судах, и других инстанциях не только на территории Украины, а и далеко за ее пределами", - указала она.

По словам вице-премьера, самым важным является то, что ратификация конвенции дает возможность защитить украинских граждан, которые даже не знают, что у них есть такие инструменты защиты.

"Ратификация Стамбульской конвенции, воплощение ее принципов, и что самое важное - реализация тех изменений в законодательство, которые были внесены - это вопрос защиты прав человека, защиты права каждой женщины, которая видит домашнее насилие и не должна его толерировать", - подчеркнула Стефанишина.

Теги: #стефанишина #стамбульская_конвенция
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