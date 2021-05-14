Правоохранители раскрыли схему уклонения от уплаты налогов на реализации керамической плитки из Италии

Следователи следственного управления финансовых расследований ГУ Государственной фискальной службы в Киевской области раскрыли схему уклонения от уплаты налогов при реализации импортируемой керамической плитки из Италии.

"По данным следствия, должностные лица предприятий-импортеров путем внесения заведомо ложных сведений в таможенные документы ввозили на территорию Украины керамическую плитку из Италии по заниженным ценам. Установлено, что цены на импортируемую продукцию занижались не менее чем в 10-15 раз. За период 2020-2021 гг. было осуществлено около 185 таможенных оформлений, ориентировочная сумма импортных операций составила более 150 млн грн", - сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Реализуя керамическую плитку без отражения реальных объемов по бухгалтерскому учету за наличный расчет физическим лицам-предпринимателям, злоумышленники уклонились от уплаты таможенных и других обязательных платежей почти 20 млн грн.

По итогам проведенных обысков офисных и складских помещений изъята ввозимая керамическая плитка стоимостью более 10 млн грн, а также компьютерная техника, черновые документы, подтверждающие теневое движение товара, печати подконтрольных субъектов хозяйствования и почти 4 млн грн наличности.