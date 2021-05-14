"Укрзализныця" открыла продажу билетов на июньские пассажирские поезда в Венгрию и Австрию

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на пассажирские поезда пограничного сообщения по направлению Чоп - Захонь (Венгрия) и беспересадочные вагоны по маршруту Киев - Вена (Австрия).

Как отмечается в сообщении на сайте "Укрзализныци" в пятницу, поезда Чоп-Захонь будут курсировать с 1 июня ежедневно с отправлением из Захони и Чопа исключительно на участке Захонь – Чоп - Захонь.

Также "Укрзализныця" открыла продажу билетов на два беспересадочных вагона по маршруту Киев - Вена с отправлением из Киева с 1 июня и обратно из Вены со 2 июня ежедневно.

В компании также подчеркнули, что контроль за соблюдением всех противоэпидемических мероприятий будет усилен.