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12:00 14.05.2021

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на июньские пассажирские поезда в Венгрию и Австрию

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"Укрзализныця" открыла продажу билетов на июньские пассажирские поезда в Венгрию и Австрию

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на пассажирские поезда пограничного сообщения по направлению Чоп - Захонь (Венгрия) и беспересадочные вагоны по маршруту Киев - Вена (Австрия).

Как отмечается в сообщении на сайте "Укрзализныци" в пятницу, поезда Чоп-Захонь будут курсировать с 1 июня ежедневно с отправлением из Захони и Чопа исключительно на участке Захонь – Чоп - Захонь.

Также "Укрзализныця" открыла продажу билетов на два беспересадочных вагона по маршруту Киев - Вена с отправлением из Киева с 1 июня и обратно из Вены со 2 июня ежедневно.

В компании также подчеркнули, что контроль за соблюдением всех противоэпидемических мероприятий будет усилен.

Теги: #транспорт #билеты #венгрия #австрия #поезда
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