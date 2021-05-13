Нардеп Козак находится на лечении в Беларуси - Медведчук

Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак в настоящее время находится в Беларуси на лечении, утверждает его коллега по фракции Виктор Медведчук.

"Я знаю, где находится народный депутат Тарас Козак – он находится на лечении в Беларуси", - сказал Медведчук журналистам в четверг вечером после заседания Печерского районного суда Киева, избравшего ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

На вопрос журналистов, планирует ли Козак приехать в Украину, Медведчук сказал: "Вы ему зададите вопрос, и он вам ответит".

Нардеп также сообщил, что контактировал с Козаком после оглашения ему подозрения, и сообщил, что его реакция на это была "возмутительной". "Это мой друг, это член политсовета нашей партии – естественно мы контактировали", - рассказал Медведчук.

Как сообщалось, народные депутаты Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ.

Сторона обвинения в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения Медведчуку просила суд применить к подозреваемому меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 300 млн 930 грн.

Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года.