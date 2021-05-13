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17:56 13.05.2021

Информация об угрозе новых аварий на объекте "Укрытие" не соответствует действительности − ГИЯРУ

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Информация об угрозе новых аварий на объекте "Укрытие" не соответствует действительности − ГИЯРУ

Распространенная в СМИ информация о реакциях деления, которые несут угрозу возникновения новых аварий на объекте "Укрытие" (сооружен над энергоблоком №4 Чернобыльской АЭС – ИФ) не соответствует действительности, заявляет Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) на сайте в четверг.

"Контроль состояния топливосодержащих материалов объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС (в том числе контроль плотности потока нейтронов) осуществляется системой контроля ядерной безопасности Интегрированной автоматизированной системы контроля (ИАСК) в постоянном режиме. Превышений пределов безопасной эксплуатации, определенных технологическим регламентом объекта "Укрытие", не зафиксировано", − сообщает ГИЯРУ.

По информации Госинспекции, повышение уровня плотности потока нейтронов было вызвано изменением температурно-влажностного режима после надвижения арки нового безопасного конфаймента в проектное положение над объектом "Укрытие".

"Рост плотности потока нейтронов топливосодержащих материалов наблюдался после надвижения арки нового безопасного конфаймента в проектное положение над объектом "Укрытие" в 2016 году, что было прогнозируемым и не превышало границ безопасной эксплуатации объекта "Укрытие", − поясняют в ГИЯРУ.

Как проинформировала Госинспекция, в рамках эксплуатации объекта "Укрытие" предусмотрены системы и оборудование для поддержки топливосодержащих материалов в подкритическом (безопасном) состоянии.

В соответствии с технологическим регламентом объекта "Укрытие", в случае превышения пределов безопасной эксплуатации по показателям плотности потока нейтронов обеспечивается подача нейтронопоглощающих растворов на поверхности топливосодержащих материалов.

Как сообщалось, Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ) в четверг заявил, что ситуация с увеличением плотности нейтронного потока под объектом "Укрытие"является прогнозируемой, контролируемой и не чрезвычайной.

Теги: #гияру #чаэс #укрытие
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