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14:10 13.05.2021

Прокуратура сообщила экс-первому замглавы правления банка "Аркада" о подозрении в растрате 22 млн грн

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Прокуратура сообщила экс-первому замглавы правления банка "Аркада" о подозрении в растрате 22 млн грн

Печерская окружная прокуратура города Киева сообщила экс-первому заместителю главы правления неплатежеспособного банка "Аркада" о подозрении в растрате 22 млн грн, указано в сообщении прокуратуры.

"Сообщено о подозрении экс-первому заместителю председателя правления АО АКБ "Аркада" в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", – указано в сообщении.

Согласно материалам следствия, экс-глава правления банка совместно с первым заместителем организовали механизм противоправной растраты средств участников фондов финансирования строительства с привлечением подконтрольных юридических лиц.

Отмечается, что указанными должностными лицами банка было реализовано две программы лояльности с привлечением средств фонда финансирования строительства, по условиям которых стоимость квадратного метра площади квартиры составляла от 169,75 грн до 190,55 грн, что подтверждается заключенным договорам инвестировании строительства между банком и доверителями.

Помимо этого, в связи с невыполнением доверителями условий акционных программ банком было принято решение о расторжении договоров инвестирования и возврата доверителям средств, однако, банк безосновательно вернул доверителям средства в сумме 22 млн грн, что в 10 раз превышает сумму инвестированных средств, уточняется в материалах следствия.

Как сообщалось, Национальный банк Украины 25 августа 2020 года отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня (в связи с потерей основного актива – здания головного офиса и соответствующего земельного участка), а 24 сентября принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Ликвидацию банка "Аркада" ФГВФЛ начал 25 сентября 2020 года, которая, согласно оценкам Фонда, продлится до 24 сентября 2023 года.

Согласно данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45-е место (1,877 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Теги: #прокуратура #растрата #аркада
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